Оперативника СБУ затримали при одержанні хабара

Київ. 4 липня. УНІАН. Оперуповноваженого СБУ затримали при одержанні хабара у розмірі майже 7 млн грн.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ.

Зокрема, Слідчими відділу Генеральної прокуратури з розслідування злочинів щодо корупційних діянь та працівниками ГУБОЗ МВС України 3 липня «на гарячому» затримано оперуповноваженого СБУ в Херсонській області при отриманні від громадянина Г. майже 7 млн. грн. для передачі їх своєму батькові – голові однієї з районних держаних адміністрацій в Херсонській області за сприяння у виділенні 24 га землі.

За даним фактом Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу. Підозрювані особи затримані. Проводяться невідкладні оперативні заходи та слідчі дії.