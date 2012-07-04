На хабарі попалися голова РДА і його син – працівник СБУ

Херсон. 4 липня. УНІАН. У Херсонській області під час отримання хабара у розмірі 850 тис. дол. затримано голову райдержадміністрації і його сина - працівника СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прокурор Херсонської області Костянтин Свіденко на брифінгу в Херсоні.

Зокрема, 3 липня під час передачі хабара у сумі 850 тис. дол. (6,927 млн грн.) у Бериславі було затримано працівника Управління СБУ в Херсонській області. Зазначена особа передала своєму 59-річному батьку, голові райдержадміністрації вказану суму для вирішення питання щодо виділення 12 фізичним особам земельних ділянок загальною площею 24 га.

Землю планували виділити для ведення особистого підсобного господарства на березі Дніпра на території Отрадокам’янської сільради Бериславського району.

Батько і син були затримані працівниками УБОЗу і представниками Генеральної прокуратури України.

За фактом отримання хабара ГПУ порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище), що передбачає санкцію у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Обидва затриманих на даний момент перебувають за межами Херсонської області (ймовірно, в одному з київських СІЗО). У порушеній кримінальній справі проводиться досудове слідство.