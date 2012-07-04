Нардеп Кожем‘якін скоїв наїзд на полковника ДАІ

13:24, 04 липня 2012
Кримінал
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Біля Українського дому в Києві

Київ. 4 липня. УНІАН. За кермом мікроавтобуса, який біля Українського дому наїхав на полковника ДАІ, був народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій Кожем’якін.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Крім того, пересвідчитись в цьому можна з отриманого журналістами відеозапису.

Після того як стався інцидент, народний депутат вийшов з автомобіля і зник у натовпі.

Як повідомляв УНІАН, біля Українського дому знову відбувається сутичка між бійцями спецпідрозділу «Беркут» та мітингувальниками, які протестують проти набуття чинності мовного закону.

Причиною конфлікту стала спроба мікроавтобуса, що належить представникам опозиції з апаратурою для проведення мітингу, заїхати на тротуар біля Українського дому.

При цьому співробітники ДАІ спочатку попереджали про неприпустимість порушення правил несанкціонованого заїзду на тротуар транспортного засобу, незважаючи на те, що в декількох метрах від цього місця на майданчику перед Українським домом припарковані інші автомобілі.

Коли ж водій почав рух мікроавтобусу, працівники ДАІ намагалися зупинити його, ставши на шляху руху. При цьому мікроавтобус наїхав на ногу полковнику міліції, якого наразі госпіталізовано.

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