З Одеського СІЗО втік засуджений

Київ. 5 липня. УНІАН. З Одеського СІЗО скоїв втечу засуджений.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, 4 липня о 16.20 було виявлено відсутність одного із засуджених. При цьому технічні засоби охорони та безпосередньо чатові на вежах порушень лінії охорони не фіксували.

Для вивчення обставин події та контролю за проведенням пошукових заходів до Одеського СІЗО виїхали керівники відповідних служб апарату ДПтС. На базі СІЗО пройшла нарада за участю працівників органів внутрішніх справ і прокуратури, де попередньо вивчалися ймовірні мотиви, причини та умови даної події, а також визначались можливі місця перебування втікача.

Проводяться пошукові заходи. Одночасно органами прокуратури та ДПтС проводиться внутрішня службова перевірка.

Втікач, 1991 року народження, згідно з вироком Ширяєвського районного суду Одеської області 30 травня був засуджений за крадіжку до 4 років позбавлення волі. Враховуючи обставини скоєного ним злочину, наявність соціальних зв’язків та відсутність судимості в минулому, даного засудженого після вступу вироку у законну силу було залишено у відділенні з господарського обслуговування Одеського СІЗО (засуджені відділення господарчого обслуговування тримаються окремо від загальної маси ув’язнених в СІЗО).

Вчора він був виведений до господарської частини СІЗО для виконання робіт з благоустрою території установи, звідки і скоїв втечу.