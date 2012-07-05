На Львівщині скоєно збройне пограбування АЗС «Шелл»

Львівська область. 5 липня. УНІАН. Сьогодні вночі у селі Чижиків Пустомитівського району, що неподалік Львова, було скоєно розбійний напад на приміщення АЗС «Шелл».

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, двоє невідомих з масками на обличчях, вночі, близько 03.30, увірвалися в приміщення АЗС і застосовуючи вогнепальну зброю проти працівників АЗС заволоділи грошовою виручкою в сумі близько 2 тисяч гривень. Нападники поранили оператора та касира АЗС, яких госпіталізовано в лікарню з пораненнями ніг. Вони перебувають в лікарні, їх стан задовільний.

Правоохоронці проводять комплекс заходів спрямованих на пошук нападників.

