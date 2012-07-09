Ужгород. 9 липня. УНІАН. В Ужгороді авто охорони Андрія Стрижака збило жінку

Як повідомила керівник прес-служби управління ДАІ в Закарпатській області Ганна Трофімчук, аварія сталася на пішохідному переході біля універмагу «Україна».

За інформацією, жінка пішохід збиралася перебігти дорогу. Саме у той момент з вулиці Минайської на проспект Свободи повернув автомобіль «Daewoo Matiz».

Побачивши жінку, водій устиг пригальмувати. Однак авто «Skoda Superb», що їхало позаду «DaewooMatiz» повністю загальмувати не встигло, що й стало причиною зіткнення автівок. Унаслідок удару «Skoda Superb» виїхала на смугу зустрічного руху, де й зачепила жінку-пішохода.

Унаслідок аварії, пані забрала швидка. За неофіційними даними жінка отримала легкі тілесні ушкодження.

За інформацією zaholovok.com.ua, авто «Skoda Superb» належить родині Стрижаків. Раніше Андрій Стрижак (син екс-голови Конституційного Суду України) фігурував у ДТП на об’їзній дорозі Ужгорода, де розбив Lamborghini футболіста Кахи Каладзе.

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