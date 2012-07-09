У Тернополі через мову жорстоко побили журналіста з Донбасу

Тернопіль. 9 липня. УНІАН. П’ятеро чоловіків побили журналіста газети “20 хвилин” Антона Краснобаєва неподалік Тернопільського ставу вночі з суботи на неділю. Кореспонденту розбили обличчя та понаставляли синців по всьому тілу. Спочатку його лупцювали кулаками, а коли повалили на землю, почали товкти ногами.

Причиною такої агресії молодиків, як пригадує потерпілий, стала його фраза, що російську мову вважає такою ж рідною, як і українську.

Антон Краснобаєв у Тернополі живе вже більше півроку. Сюди він приїхав з Сєвєродонецька Луганської області разом із дівчиною, яка вступила в один з місцевих вузів. Коли Антон влаштувався в редакцію, він ледь говорив українською. Проте за декілька місяців виправився і почав спілкуватися українською. Навіть зі своїми кривдниками він розмовляв українською. Проте це не врятувало журналіста від чоловіків, які себе називали “патріотами” та “націоналістами”.

- Ситуація взагалі ненормальна і дивна для мене, – розповідає Антон. – Я зі знайомим біля Ставу гуляли зі сторони Білої. Побачили компанію з п’яти людей. Років їм до 25 було, всі досить таки рослі хлопці. Виявилось, що мій знайомий віддалено знав когось із них. Підійшли, привітались. Почали спілкуватись. Розпитували, звідки я, що в Тернополі роблю. Все було нормально, поки не почали про мову говорити. Я сказав те, що думаю і відчуваю: що російська для мене така ж рідна, як і українська. Російською говорять всі мої рідні і друзі, її я чув змалечку. Але я поважаю українську. Навіть із ними я розмовляв українською.

Після почутого, пригадує Антон, хлопці оскаженіли. Спочатку з кулаками на нього кинувся один із них, а коли почав захищатись, приєднались інші четверо.

Постраждалий поки до правоохоронців не звернувся і не знає наразі, чи звертатиметься взагалі.

Кореспонденти запитали в правоохоронців, яке покарання передбачене за подібні дії зловмисників.

- Людям у таких випадках потрібно звертатися до правоохоронців, – пояснює начальник відділу зв’язків з громадськістю обласної міліції Петро Колісник. – Міліціонери ж з’ясують обставини на основі медичних висновків, встановлять важкість тілесних ушкоджень. У таких випадках є багато нюансів, на які потрібно зважати, перш ніж давати остаточну оцінку.

Хоча Антон Краснобаєв ще думає, чи звертатись до правоохоронців, в обласній міліції повідомили, що в будь-якому випадку проведуть перевірку.

zz.te.ua

