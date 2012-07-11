На Кіровоградщині вітчим згвалтував 8-річного пасинка

Кіровоград. 11 липня. УНІАН. У Кіровоградській області працівники Новоархангельського райвідділу міліції затримали за підозрою у зґвалтуванні 8-річного хлопчика 26-річного жителя одного з населених пунктів району.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області, з’ясувалось, що 31-річна жителька району має двох дітей, які останні кілька рока у зв’язку з тяжким матеріальним становищем родини перебували у школі-інтернаті. На канікули мати забирала сина і дочку додому. Близько року жінка проживала із 26-річним співмешканцем.

Перебуваючи з вітчимом вдома у його родички, хлопчик зазнав статевих знущань із застосуванням фізичної сили.

Насильницький характер тілесних ушкоджень підтвердила судово-медична експертиза.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене стосовно малолітньої особи) Кримінального кодексу України.