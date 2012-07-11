На Харківщині стався вибух на компресорній станції
15:56, 11 липня 2012Кримінал
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7 працівників травмовані
Київ. 11 липня. УНІАН. Сьогодні близько 8.30 у с. Копанка Балаклійського району Харківської області на Червонодонецькій дожимній компресорній станції після проведення ремонтних робіт на другій промисловій машині стався вибух газу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, отримали травми і направлені до центральної районної лікарні сім працівників.
Установка машини не зруйнована. Приміщення цеху пошкоджень не зазнало.
Вибухом зруйновано деякі конструкції приміщення та вікна на площі 50 кв. м. Причина вибуху з`ясовується.
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