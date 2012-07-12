У Сумах заарештовано міліціонера-хабарника
15:13, 12 липня 2012Кримінал
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Дільничий вимагав 10 тис грн
Суми. 12 липня. УНІАН. У Сумах заарештовано дільничного інспектора міліції, який обвинувачується в одержанні хабара у 10 тисяч гривень.
Як повідомив УНІАН слідчий в особливо важливих справах прокуратури Сумської області Володимир Ковтун, таке рішення прийняв Зарічний районний суд Сум.
Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі, поєднане з його вимаганням).
Встановлено, що старший лейтенант міліції вимагав хабар за непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень жительці обласного центру.
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