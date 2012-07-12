16-річний підліток впав з даху 9-поверхового будинку і вижив
15:20, 12 липня 2012Кримінал
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Врятувала клумба
Одеса. 12 липня. УНІАН. В Одесі 16-річний підліток впав з даху 9-поверхового будинку і вижив.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, потерпілий у компанії друзів проводив вечір на даху будинку. Хлопець підійшов до парапету, намагаючись дотягтися до пожежних сходів і спуститися, але не втримався і зірвався вниз.
У лікарню він був доставлений з переломами ніг і лівого передпліччя.
На думку медиків, врятувало підлітка те, що приземлився він не на тротуар, а на прибудинкову клумбу.
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