Інструктор спортклубу продавав клієнтам анаболічні стероїди

Київ. 13 липня. УНІАН. Працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Солом`янського райуправління столичної міліції припинили незаконну діяльність інструктора з бодібілдингу, який продавав клієнтам анаболічні стероїди.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, чоловік досі працює в одному зі спортивно-оздоровчих комплексів відомої фітнес-мережі.

Для досягнення швидкого ефекту інструктор продавав клієнтам заборонений лікарський препарат «Метандієнон», який прирівнюється до засобів з вмістом наркотиків.

Правоохоронці затримали чоловіка під час продажу партії препарату у кількості майже 10 тис. пігулок, тобто понад 80 упаковок. Ціна однієї упаковки - 120 грн. Також міліціонери вилучили у затриманого гроші, отримані від незаконного збуту препарату.

Встановлено, що 25-річний інструктор не має профільної фахової освіти, проте працює у центрі вже кілька років. Живе в гуртожитку. Приїхав на роботу до Києва з Житомирській області.

Стосовно інструктора порушено кримінальну справу за ст. 321 Кримінального кодексу України: «Незаконний ... збут отруйних і сильнодіючих речовин». Підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 3 років. У даний час перебуває на підписці про невиїзд.