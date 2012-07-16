На Куликовому полі в Одесі зіткнулися два трамваї
16:00, 16 липня 2012Кримінал
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„Битва” за пасажирів?
Київ. 16 липня. УНІАН. На Куликовому полі в Одесі в неділю зіткнулися два трамваї — 17-го і 23-го маршрутів. Вагон № 23 виїжджав з Італійського бульвару, а 17-й — розвертався на кінцевій зупинці.
Про це повідомляє газета «Думская» з посиланням на повідомлення користувача Одеського транспортного форуму, який розмістив фотографію, де один трамвай в`їхав у бік іншому.
На думку користувачів форуму, вагоноводи намагалися випередити один одного перед зупинкою, де традиційно збирається велика кількість пасажирів.
Джерело: http://dumskaya.net/news/odesskie-tramvai-vnov-hodyat-po-1-marshrutu-i-ne-020545/
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