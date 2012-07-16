На Куликовому полі в Одесі зіткнулися два трамваї

Київ. 16 липня. УНІАН. На Куликовому полі в Одесі в неділю зіткнулися два трамваї — 17-го і 23-го маршрутів. Вагон № 23 виїжджав з Італійського бульвару, а 17-й — розвертався на кінцевій зупинці.

Про це повідомляє газета «Думская» з посиланням на повідомлення користувача Одеського транспортного форуму, який розмістив фотографію, де один трамвай в`їхав у бік іншому.

На думку користувачів форуму, вагоноводи намагалися випередити один одного перед зупинкою, де традиційно збирається велика кількість пасажирів.

Джерело: http://dumskaya.net/news/odesskie-tramvai-vnov-hodyat-po-1-marshrutu-i-ne-020545/