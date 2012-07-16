Квартирні шахраї ошукали киян майже на 13 млн грн

Київ. 16 липня. УНІАН. Печерським районним судом столиці засуджено чотирьох осіб, які упродовж 2005-2006 років, створюючи у громадян враження реальності інвестування у будівництво, заволоділи їх грошовими коштами на суму майже 13 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у відділ зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва.

Діючи у складі організованої групи, засуджені підшукували громадян, пропонували їм вкладати гроші в нерухомість однієї зі столичних компаній за ціною меншою, ніж ринкова, та надавали завідомо підроблені договори інвестування.

Згодом одна із учасниць групи, яка працювала менеджером столичного банку, підтверджувала неправдиву інформацію про надходження коштів та перебування потерпілих в реєстрі інвесторів, а також надавала документацію про об’єкти, що будуються.

Вироком суду шахраям призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 9 років в залежності від ролі співучасників у злочинній схемі.

Цивільні позови потерпілих на суму майже 13 млн грн судом задоволено у повному обсязі.

Як повідомлялося, також прокуратурою столиці 15 червня було направлено до суду кримінальну справу стосовно трьох квартирних шахраїв, які через фіктивно створені підприємства ошукали 115 киян, що вклали у будівництво неіснуючого житла понад 26 млн грн.