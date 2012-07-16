У чопського прикордонника вкрали новеньке авто і зброю

Ужгород. 16 липня. УНІАН. У суботу до ужгородських правоохоронців звернувся 23 річний оперуповноважений Чопського прикордонного загону, мешканець Ужгорода із заявою про те, що вночі з подвір’я по вулиці Лінтура викрадено його автівку - "Тойота Ланкрузер 200", чорного кольору, 2012 року випуску.

В салоні автомобіля прикордонник залишив службове посвідчення працівника Чопського прикордонного загону, картку-замісник на табельну вогнепальну зброю, посвідчення водія, мобільний телефон та пристрій для відстрілу гумовими кулями "Вий", калібру 9 мм. Автомобіль був оснащений системою сигналізації.

За даними офіційного сайту компанії «Тойота», в Україні вартість автомобіля "Тойота Ланкрузер 200" становить від 92 до 104 тисяч доларів залежно від комплектації.

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