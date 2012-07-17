У Севастополі тролейбусна штанга вбила водія

Севастополь. 17 липня. УНІАН. Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за фактом загибелі чоловіка внаслідок падіння на його автомобіль тролейбусної штанги струмоприймача.

Як повідомили УНІАН в УМВС України в місті. Севастополі, за даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 287-ою Кримінального кодексу України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів, або інше порушення їх експлуатації). Всі обставини події встановлюються.

Як сказав журналістам заступник прокурора Севастополя Дмитро Потоцький, встановлено, що того дня особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію транспортних засобів «Севелектроавтотрансу», випустила на лінію несправний тролейбус.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Севастополі тролейбусна штанга смертельно поранила чоловіка (1950 року народження), який перебував у той момент за кермом автомобіля Toyota Auris. У тролейбуса, який рухався паралельно, зірвалася штанга і, пробивши лобове скло автомобіля, завдала смертельної травми водієві (прямий удар влучив прямо в скроневу частину голови чоловіка, він помер на місці ДТП).