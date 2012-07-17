У Чернівцях ледь не згорів ліфт з 5 пасажирами
16:23, 17 липня 2012Кримінал
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Врятували бійці МНС
У Чернівцях на вулиці Хотинській в дев’ятиповерхівці через коротке замикання у шахті ліфта сталося задимлення пасажирського ліфта на першому поверсі.
Про це ІА ZIK повідомили у відділі зв’язків зі ЗМІ УМНС у Чернівецькій області.
У цей момент там знаходилися 5 людей, з яких 1 дитина.
Бійці МНС прибули на місце події за лічені хвилини.
Рятувальники розблокували двері ліфта та вивели усіх людей.
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