У Чернівцях ледь не згорів ліфт з 5 пасажирами

У Чернівцях на вулиці Хотинській в дев’ятиповерхівці через коротке замикання у шахті ліфта сталося задимлення пасажирського ліфта на першому поверсі.

Про це ІА ZIK повідомили у відділі зв’язків зі ЗМІ УМНС у Чернівецькій області.

У цей момент там знаходилися 5 людей, з яких 1 дитина.

Бійці МНС прибули на місце події за лічені хвилини.

Рятувальники розблокували двері ліфта та вивели усіх людей.