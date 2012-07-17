На Львівщині посадовці попалися на хабарі

Львів. 17 липня. УНІАН. На Львівщині за одержання хабара засуджено двох посадових осіб Державної інспекції техногенної безпеки.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, у грудні 2011 року співробітники СБУ затримали „на гарячому” біля будівлі Державної інспекції під час одержання 5 тисяч гривень хабара, заступника начальника одного з управлінь та головного інспектора Головного управління Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, посадовці вимагали хабар від представника комерційної структури за зняття запобіжного заходу у вигляді обмеження використання виробничого приміщення.

„Вступив у законну силу вирок Сихівського районного суду м.Львова стосовно заступника начальника одного з управлінь та головного інспектора Головного управління Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області, які вимагали та одержали хабар від представника комерційної структури за зняття запобіжного заходу у вигляді обмеження використання виробничого приміщення. Суд визнав вказаних посадових осіб винними у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років з конфіскацією всього особистого належного їм майна і забороною обіймати посади в органах державного контролю строком на два і один рік відповідно, встановивши іспитовий строк два роки кожному. Крім того, вказаних посадовців позбавлено спеціальних звань – підполковник та старший лейтенант служби цивільного захисту”, - інформує прес-служба.