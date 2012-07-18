На Херсонщині затримали 68-річного педофіла

Херсон. 18 липня. УНІАН. Житель Херсонської області підозрюється в педофілії.

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю УМВС у Херсонській області, в один з райвідділів міліції звернулася жінка із заявою про те, що стосовно її неповнолітньої дочки вчинені розпусні дії. Заявниця розповіла, що прийшла додому і побачила свою 14-річну дочку напівроздягненою і заплаканою, а поряд знаходився 68-річний чоловік. Жінка почала вимагати пояснень від пенсіонера, але той утік. Дівчинка зізналася матері, що чоловік періодично торкався її і змушував задовольняти його.

Міліціонери з`ясували, що в одному будинку проживають дві сім`ї: пенсіонер з молодою дружиною та її рідна сестра з п`ятьма дітьми (школярка є старшою серед них).

Пенсіонер уже дав свідчення, але не зміг пояснити, чому здійснював розпусні дії стосовно неповнолітньої. Також міліціонери з`ясували, що чоловік одружувався, коли йому було за 50, а його дружині ледве виповнилося 17 років.

Він знаходиться на підписці про невиїзд. Порушено кримінальну справу за ст.153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) і ст.156 (розбещення неповнолітніх).