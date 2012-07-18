У Севастополі ліквідована підпільна АЗС

Севастополь. 18 липня. УНІАН. У Севастополі покладено край діяльності підпільної автозаправної станції.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю УМВС у м. Севастополі, АЗС була облаштована 41-річним місцевим жителем на території автостоянки.

Дизельне пальне продавалося водіям за ціною нижче ринкової - 1 л коштувало 9 грн 20 коп.

Працівники міліції вилучили десятки каністр з розфасованим дизельним пальним і місткість у 25 тонн.

Здійснюються заходи щодо встановлення постачальників дизельного пального на територію автостоянки, визначається коло осіб, причетних до злочинної діяльності.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно з ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.