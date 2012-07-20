У Донецькій області підліток згвалтував і вбив 88-річну жінку

Донецьк. 20 липня. УНІАН. Апеляційний суд Донецької області засудив до 15 років позбавлення волі місцевого жителя, якому на момент злочину було 14 років, за згвалтування і жорстоке вбивство 88-річної жінки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Добропільського міського відділу міліції, другого учасника злочину, якому на момент злочину було 12 років, направили на 3 роки до школи соціальної реабілітації.

У міліції нагадали, що взимку 2010 року двоє підлітків у своєму селі спочатку проникли у двір до самотньої 88-річної жінки і викрали бензопилу, потім, вибивши шибку у вікні, зайшли до будинку, щоб узяти грошей, заздалегідь домовившись убити господиню, якщо та помітить їх.

Коли жінка вийшла на шум, 12-річний підліток почав з усієї сили її бити, а другий оглядав будинок у пошуках матеріальних цінностей. Тоді потерпіла дала їм конверт, в якому було 60 грн, ще 12 грн вони забрали з гаманця. Після цього один із зловмисників почав душити жертву.

Скориставшись безпорадністю старенької, 14-річний підліток згвалтував її.

Тіло жертви виявили через 2 дні. Підозрюваних оперативники затримали того ж дня, коли до міліції надійшло повідомлення про злочин. Їм було пред`явлено звинувачення у здійсненні низки тяжких злочинів: ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю з корисливих мотивів, сполучене із згвалтуванням), ч. 4 ст. 187 (розбій із завданням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 4 ст. 152 (згвалтування, що призвело до особливо тяжких наслідків), ч. 3 ст. 185 (крадіжка, сполучена з проникненням в оселю) КК України.

Проте, за чинним законодавством, до кримінальної відповідальності було притягнуто тільки 14-річного фігуранта. Другий на момент скоєння злочину ще не досяг віку кримінальної відповідальності, і відносно нього матеріали справи були виділені в окреме провадження.

На суді неповнолітні злочинці повністю визнали свою провину і в усьому розкаялися, але суд мав й обтяжливі провину обставини: злочини були здійснені у стані алкогольного сп`яніння відносно особи похилого віку.

Пізніше справа була розглянута в Апеляційному суді Донецької області, який визнав 14-річного підлітка винним і засудив його до 15 років позбавлення волі без конфіскації майна. До його 12-річного спільника було вирішено застосувати примусові заходи виховного характеру і направити до спеціальної установи на 3 роки.