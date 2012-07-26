У Криму на АЗС під час заправки автомобіля газом вибухнув баллон
18:07, 26 липня 2012Кримінал
0 0
Постраждалих немає
Київ. 26 липня. УНІАН. У Криму 25 липня о 18:10 на автозаправній станції у м. Джанкой, на вул. Московська, 190, стався вибух без подальшого горіння. Про це повідомляє прес-служба МНС.
На місце події прибули співробітники МНС. Як з`ясувалося, під час заправки автомобіля ВАЗ-2106 скрапленим газом вибухнув балон. Внаслідок вибуху деформовано кузов автомобіля.
Руйнувань споруд автозаправного комплексу та постраждалих немає.
Причина вибуху встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter