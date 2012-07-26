У Криму на АЗС під час заправки автомобіля газом вибухнув баллон

Київ. 26 липня. УНІАН. У Криму 25 липня о 18:10 на автозаправній станції у м. Джанкой, на вул. Московська, 190, стався вибух без подальшого горіння. Про це повідомляє прес-служба МНС.

На місце події прибули співробітники МНС. Як з`ясувалося, під час заправки автомобіля ВАЗ-2106 скрапленим газом вибухнув балон. Внаслідок вибуху деформовано кузов автомобіля.

Руйнувань споруд автозаправного комплексу та постраждалих немає.

Причина вибуху встановлюється.