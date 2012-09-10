СБУ затримала хакера, який атакував сайти Партії регіонів і міськради

Полтава. 10 вересня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України в Полтавській області затримала хакера «Хоттабича», який атакував сайти Партії регіонів і міськради.

Як повідомляє прес-група УСБУ в Полтавській області, 31 серпня зловмисник атакував сайт облорганізації Партії регіонів, а 4 вересня хакер тимчасово припинив роботу сайту Полтавської міськради, влаштувавши на них DdoS-атаку.

«Хакер, який називав себе на сайтах ”} {OTT @ BY4” затриманий співробітниками СБУ і вже надає свідчення. Вирішується питання про порушення кримінальної справи», - повідомили у прес-групі.

Відео з тим, як він здійснював атаку, хакер виклав на YouTube.