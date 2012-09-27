У Сумах жінка-водій побила даішників і труїла їх сльозогінним газом

Суми. 27 вересня. УНІАН. У Сумах затримано п`яну жінку-водія, яка при затриманні побила співробітників ДАІ і труїла їх сльозогінним газом з балончика.

Як повідомили УНІАН у секторі із зв`язків з громадськістю управління ДАІ МВС України в Сумській області, інспектори ДПС 25 вересня близько 22.30 зупинили автомобіль Daewoo-Matiz під керуванням мешканки Сумського району, яка була в стані алкогольного сп`яніння.

Від проходження медогляду в наркодиспансері або з використанням алкотестера жінка категорично відмовилася. На неї було складено адмінпротокол за водіння в нетверезому вигляді. Для транспортування її автомобіля на штрафмайданчик було викликано евакуатор, але власниця машини не збиралася з нею розставатися. Вона всіляко заважала завантаженню автомобіля, била інспекторів, намагалася порвати на них форму, потім закрилася в салоні власного автомобіля. Після тривалих домовленостей із сторонньою допомогою жінка все-таки вийшла з машини, але тут же дістала з сумочки балончик із сльозогінним газом і застосувала його, направивши в обличчя інспекторам.

За повідомленням міліції, після цього правоохоронцям довелося застосувати фізичну силу і спецзасоби, щоб надіти на жінку наручники і доставити її в наркодиспансер. Для подальшого з`ясування обставин її відвезли в Зарічний райвідділ міліції, де й з`ясувалося, що в липні поточного року суд позбавив її права керувати транспортними засобами на два роки за водіння в нетверезому вигляді, аналогічне правопорушення було зафіксоване і в 2008 році. Тепер жінці доведеться відповідати за повторне водіння в нетверезому вигляді протягом року й опір працівникам міліції.

Правопорушниці загрожує штраф у розмірі 2550-3400 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на 1-2 роки.