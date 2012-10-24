На Сумщині стався конфлікт між кандидатом в депутати та жителями

Суми. 24 жовтня. УНІАН. На Сумщині міліція з’ясовує обставини конфлікту між кандидатом в народні депутати та двома жителями м. Конотоп Сумської області із застосуванням газового пістолета.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, 23 жовтня близько 22 години до чергової частини Конотопського міськвідділу міліції з заявою звернувся кандидат в народні депутати України від ВО «Свобода» по виборчому округу № 159 Артем Семеніхін про те, що в с. Козацьке Конотопського району невідомі особи погрожували йому фізичною розправою, а також зривали агітаційні листівки партії, членом якої він є.

Заявник також зауважив, щоб заспокоїти чоловіків, був змушений застосувати власну зброю – газовий пістолет. За його словами, після цього останні втекли.

За даними міліції, чоловіки теж прийшли до міліції і розповіли свою версію події, що сталася. За словами молодих людей, вони працюють в с. Козацькому. Того вечора стояли поблизу свого автомобіля і збиралися вже їхати до міста, коли до них під’їхав невідомий та почав чіплятися. Чоловік назвався кандидатом в народні депутати і звинуватив останніх в тому, що вони, начебто, зривають його агітаційні листівки. Ті заперечували. Між чоловіками зав’язалась сварка, під час якої кандидат в нардепи дістав газовий пістолет і пригрозив хлопцям. Перелякані, вони сіли в авто та почали виїжджати з села. Але за населеним пунктом їх знов наздогнав кандидат в народні депутати і змусив зупинитися. Відкривши вікно свого авто, він зробив два постріли. Потім швидко розвернув свою машину і поїхав геть. Міліція зареєструвала обидві заяви і розпочала перевірку.

У свою чергу, як повідомили УНІАН у Громадянській мережі «ОПОРА», на А. Семеніхіна 23 жовтня близько 20.00 в с. Козацьке Конотопського району стався напад.

«Семеніхін повертався зі свого виборчого штабу, який знаходиться в місті Глухові, і побачив, що троє хлопців, пересуваючись на «ВАЗ 2114», зривали всі листівки, які незадовго до цього по селах Конотопського району наклеїла його агітаційна бригада», - йдеться в повідомленні.

За даними «ОПОРИ», після того, як А.Семеніхін зробив їм зауваження і спробував з’ясувати, за чиєю вказівкою вони діють, чоловіки оточили автомобіль «свободівця» і почали погрожувати фізичною розправою, а один з нападників поліз до кандидата в народні депутати через вікно. Після цього А.Семеніхін застосував власний газовий пістолет, зробивши попереджувальний постріл у повітря. Нападники сіли в машину і зникли в протилежному напрямку.