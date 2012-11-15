На залізничному вокзалі від удару струмом загинув чоловік

Одеса. 15 листопада. УНІАН. На Одеському залізничному вокзалі сьогодні, 15 листопада, від потужного удару струмом загинув чоловік, який виліз на дах вагону.

Як повідомили УНІАН у лінійному відділі міліції станції «Одеса-головна», «приблизно, о 05:45 невідомий громадянин виліз на дах вагону поїзда «Одеса-Сімферополь», що стояв біля перону, і схопився рукою за контактний провід. У результаті удару струмом потужністю 27 тис. вольт смерть наступила миттєво».

Через контакт з проводом передачі струму високої напруги тіло загиблого загорілося – правоохоронці викликали співробітників МНС, щоб зняти з даху вагону і згасити труп самогубця.

Що послужило причиною самогубства, поки що не відомо. Очевидці повідомляють, що за кілька хвилин до інциденту чоловік бігав по перону, а потім швидко забрався на дах вагону, де миттєво згорів від удару струму.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада близько 3-ї години ночі на залізничній станції в місті Люботин Харківської області від удару електричним струмом загинув 40-річний чоловік, який з невідомих причин виліз на дах одного із вантажних вагонів, що на той час були у відстої.