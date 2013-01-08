У Сімферополі пограбували гіпермаркет
15:07, 08 січня 2013Кримінал
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Троє в масках
Сімферополь. 8 січня. УНІАН. Троє невідомих у масках пограбували гіпермаркет мережі Metro Cash&Carry, який розташовано при в`їзді до Сімферополя.
Як повідомила кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби головного управління МВС у Криму Ольга Богославська: «В ніч на 6 січня троє в масках, погрожуючи схожим на пістолет предметом, забрали понад 20 тисяч гривень».
Вона зазначила, що інцидент підпадає під частину 2 статті 187 Кримінального кодексу України - «розбій, скоєний групою осіб».
Співробітник прес-служби сказала також, що міліція активно шукає грабіжників.
«Є певні напрацювання», - заявила О.Богославська.
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