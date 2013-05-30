У Донецьку власник «Лексуса» зустрів двійника свого авто

У Донецьку міліція проводить перевірку за фактом виявлення «двійника» автомобіля «Лексус 470».



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Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Донецька, 28 травня житель міста Красноармійська, проїжджаючи о 15.30 біля торговельного центру «Донецьк-Сіті», несподівано побачив припаркований автомобіль «Лексус 470», який був схожий на його власний - державний номер, серія, модифікація і колір кузова повністю відповідали записам у його техпаспорті.

За словами правоохороців, чоловік не став вживати будь-яких дій до водія авто-«двійника», а відразу ж повідомив про побачене в міліцію.

На місце негайно прибули співробітники Державтоінспекції Донецька, які вжили вичерпних заходів щодо затримання водія і сумнівного «Лексуса».

Дорогий автомобіль було направлено до Київського райвідділу Донецького міськуправління міліції для проведення перевірки, а також уточнення у господаря всіх обставин його придбання. Зараз вже відомо, що автомобіль приїхав у Донецьк з м. Красний Луч Луганської області.

«Невідомо, скільки ще могла б їздити ця машина дорогами України, якби не прикрий для водія затриманого автомобіля випадок - зустріч з власником законного авто», - зазначили в ДАІ.

Розслідування події продовжується.