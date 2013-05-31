Начальник відділення прикордонного загону попався на хабарі

Працівники ГУМВС України у Луганській області спільно з працівниками прокуратури 30 травня в процесі здійснення негласних слідчих дій викрили і затримали начальника відділення одного з прикордонних загонів Луганського прикордонного загону під час отримання хабара.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області, прикордонник вимагав у громадянина 700 доларів за сприяння в непроведенні огляду товарно-матеріальних цінностей при перетинанні державного кордону.

Прикордонник був затриманий у момент отримання хабара. Гроші, отримані в якості хабара, вилучені працівниками міліції.

Наразі даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Ведеться досудове розслідування.