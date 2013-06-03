У Києві затримали групу наркоділків

Працівники міліції перекрили міжрегіональний канал надходження канабісу до Києва.



Наркотики. Фото: МВС України

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Голосіївського районного управління столичної міліції спільно з прокуратурою Голосіївського району затримали групу осіб, які збували на території столиці небезпечний наркотичний засіб елітних сортів. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого наркозілля становить майже 900 тисяч гривень.

Як зазначається у повідомленні, правоохоронці отримали інформацію, що троє наркоділків налагодили поставки канабісу з Криму до Києва. За даними оперативників, наркотик рослинного походження зловмисники збували переважно на території міста. В ході проведеної низки оперативно-розшукових заходів злочинна діяльність вказаних фігурантів знайшла своє підтвердження.

В ході комплексу заходів, співробітники міліції в кілька етапів здійснили оперативні закупки марихуани у всіх трьох членів угрупування. Місцями збуту «наркодилери» обрали територію однієї з загальноосвітніх шкіл Києва та готельний комплекс, розташований в області. Таким чином столичним правоохоронцям вдалося задокументувати незаконний продаж канабісу і затримати «кримінальну трійцю», якими виявилися 22-річний житель міста Києва та два його родичі віком 21 і 22 років, уродженці Київської області.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисників, працівники міліції вилучили велику кількість рослинного наркотичного засобу, електронні ваги, грошові кошти, які використовувалися для проведення закупки та були отримані безпосередньо від продажу наркотичного «допінгу».

Зі слів молодиків, поставки свого товару вони налагодили з території Автономної Республіки Крим.

„Перекрито міжрегіональний канал надходження небезпечного наркотику до української столиці, з незаконного обігу вилучено більше 3,5 кг марихуани”, - зазначається у повідомленні.

Всі троє учасників наркобізнесу наразі затримані на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні злочину. Триває досудове розслідування.