У Донецьку затримали афганців, які видавали себе за британців

У Донецькому аеропорту прикордонники затримали громадян Афганістану, які видавали себе за підданих Великобританії.

Як повідомив УНІАН сьогодні прес-секретар Донецького прикордонного загону Едуард Нікітенко, в міжнародному авіаційному пункті пропуску «Донецьк-аеропорт» прикордонники затримали чотирьох громадян Афганістану, які намагалися потрапити в нашу країну за підробленими документами.

Порушників виявили під час здійснення прикордонного контролю пасажирів рейсу № 721 сполученням «Дубаї - Донецьк». На паспортний контроль 22-річна, 20-річна, 17-річна жінки та 16-річний хлопець подали закордонні паспорти підданих Великобританії. Досвідчений інспектор прикордонної служби виявив ознаки часткової підробки документів і запідозрив, що надані на контроль документи не належать пред`явникам.

Підозри знайшли своє підтвердження під час дослідження паспортних документів за допомогою спеціальних приладів.

Після короткої бесіди затримані зізналися, що насправді вони громадяни Афганістану. Під час огляду речей даних пасажирів правоохоронцями були виявлені паспортні документи громадян Афганістану з тими ж установочними даними, які вказані в закордонних паспортах Великобританії.

За рішенням начальника Донецького прикордонного загону цим порушникам закону було заборонено в`їзд в Україну терміном на 3 роки.