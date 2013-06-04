У Львові п'яні хлопці побили водія і лікаря "швидкої"



В неділю, 2 червня, вдень у Львові на вулиці Богдана Хмельницького кілька п’яних хлопців побили лікаря та водія швидкої допомоги.

Про це повідомили на Львівській станції швидкої медичної допомоги.

До медиків звернувся молодий чоловік, який повідомив, що на вул. Богдана Хмельницького виникла бійка, у якій постраждав один хлопець. В потерпілого була велика рана голови.

Коли «швидка» приїхала на місце виклику, хлопці, які були нетверезими, не захотіли їхати із пацієнтом у лікарню. Між медиками та молодими людьми виникла суперечка і останні почали бити лікаря. Водій швидкої хотів допомогти колезі, однак його теж побили.

Після бійки лікар почувається нормально, а водій не зміг вийти на роботу. У нього діагностували пошкодження м’яких тканин спити і руки, а також травму голови.

Варто зазначити, що працівники станції швидкої допомоги вже неодноразово скаржились на відсутність безпеки під час виїздів на виклики.

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