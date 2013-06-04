Міліція розпочала операцію „Мак”

В Україні проводяться оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мак».

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, щороку працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків на території України проводять оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою, «Мак». Проведення таких заходів цього року проводяться у період з 20 травня по 26 вересня.

Як зазначається у повідомленні, Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що законодавством передбачено відповідальність за незаконне вирощування нарковмісних культур.

За незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості до ста рослин чи конопель у кількості до десяти рослин на господаря накладається адміністративний штраф від вісімнадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ця сума становить від 306 до 1700 гривень).

У разі, коли виявлено незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин – господаря буде покарано відповідно кримінального кодексу України або штрафом у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ця сума становить від 1700 до 8500 гривень) або заарештовано на строк до шести місяців, або покарано у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

За незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.