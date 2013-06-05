У Чернівцях міська рада незаконно виділяє житло прокурорам

Прокурор Буковини Коваль визнав, що Чернівецька міська рада незаконно виділила житло уповноваженому прокуратурою міста Чернівці за наглядом прийнятих міською радою рішень і обіцяє, що це рішення буде скасовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Чернівецької області Петро Коваль заявив на прес-конференції у Чернівцях.

«Стосовно виділення працівнику прокуратури приміщення і, якщо не помиляюся, у 2011 році земельної ділянки у 10 соток, і буквально у травні було виділено приміщення під житло. 18 червня буде знову розглядатися це питання на виконавчому комітеті Чернівецької міськради, де воно буде скасоване. Це я вам обіцяю», - заявив Коваль.

Довідка УНІАН. У квітні травні цього року народний депутат України, голова Чернівецької обласної організації партії УДАР Роман Ванзуряк через чернівецькі ЗМІ звинуватив нинішнє керівництво Чернівецької міськради та виконавчий комітет у корупційному розподілі земель на користь чиновників, силовиків та деяких депутатів. Ванзуряк опублікував десятки витягів з незаконних рішень міськвиконкому. За даними Ванзуряка, останнім таким рішенням виконкому від 21.05. 2013 року, стало виділення уповноваженому прокуратурою міста за наглядом прийнятих міськрадою рішень Віктору Лопачуку, який у списку позачерговиків був лише 197-м, не житлового приміщення у центральній історичній частині міста Чернівців загальною площею 99 м.кв для відновлення під житло. «Прийняття даного рішення порушило процедуру законності, оскільки не було внесене у порядок денний і не було опубліковане на сайті міської ради», - заявив Ванзуряк.

Він також зазначив, що рішенням 18 сесії міської ради VI скликання від 29 грудня 2011 року старшому помічнику прокурора Чернівців Лопачуку уже було виділено земельну ділянку площею 10 соток для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.