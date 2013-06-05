Лікар списував на пацієнтів нарковмісні препарати

У Вінницькій області один із працівників лікарні займається розповсюдженням підконтрольних наркотичних засобів.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України у Вінницькій області, призначені ліки пацієнти не отримували. Куди йшли нарковмісні препарати, лікар пояснити відмовився.

За словами начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН) УМВС у Вінницькій області В’ячеслава Карпенка, лікар районної лікарні підробляв документи рецептурних бланків на отримання лікарських засобів, що містять у собі психотропні та наркотичні речовини. В амбулаторних картках наркозалежних пацієнтів, які перебувають на обліку в замісній та підтримувальній терапії, робилися відповідні записи про призначення препаратів «Метадон» та «Феназепам».

За фактами незаконної видачі рецептів на наркотичні засоби та психотропні речовини та порушення правил обігу цих речовин відкрито ряд кримінальних проваджень відповідно до ч.1 ст.319 та ч.1 ст.320 КК України.

Лікарю оголошено про підозру у вчиненні вказаних злочинів, йому загрожує до 3-х років ув’язнення.