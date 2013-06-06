У Чернігові вбили 4-річного хлопчика

У Чернігові міліція розшукує вбивцю 4-річної дитини.

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв'язків УМВС в області.

Вночі, 4 червня, до чергової частини Чернігівського міського відділу внутрішніх справ надійшло повідомлення від жительки Чернігова, що її 4-річний син пішов з дому гуляти на вулицю і не повернувся.

На пошуки дитини було задіяно понад 400 працівників міліції Чернігівського гарнізону. Вони перевіряли дитячі майданчики, горища, підвали, парки та місця відпочинку.

Учора ввечері дитину було виявлено у лісопосадці району "Кордівка" у непритомному стані з тілесними ушкодженнями голови.

Хлопчик помер у кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до лікарні. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

За інформацією прес-служби прокуратури області, родина загиблої дитини перебувала на обліку служби у справах дітей, як така що опинилася у складних життєвих обставинах. Батьки були розлучені, хлопчик виховувався матір’ю разом із двома старшими сестрами.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ч. 2 п. 2 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Міліція проводить оперативно-розшукові заходи з встановлення осіб, що причетні до скоєння злочину, та можливих свідків. Розкриття резонансного злочину знаходиться на контролі керівництва УМВС в Чернігівській області та МВС України.