У Тернополі після футбольного матчу побили арбітра

Матч між командами другої ліги чемпіонату України ФК "Тернопіль" і "Славутич" Черкаси завершився скандалом.

Після фінального свистка, який зафіксував перемогу господарів з рахунком 3:2, представники гостей вирішили висловити своє невдоволення роботою арбітра зустрічі Юрія Вишневського.

Особливо старався головний тренер черкаської команди Сергій Пучков, відомий роботою з сімферопольською "Таврією". Повідомляється, один з членів команди "Славутич" ударив суддю ногою. Причиною обурення черкащан послужило призначення двох пенальті у ворота "Славутича" з інтервалом у 5 хвилин.

Нагадаємо, почесним президентом футбольного клубу "Славутич" Черкаси є голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб.

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