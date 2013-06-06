Захарченко привітав журналістів із професійним святом

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко привітав українських журналістів із професійним святом.

„Уявити сучасне суспільство позбавленим інформації, особистого неупередженого осмислення подій фактів представниками мас-медіа, чесного їх оприлюднення зараз уже неможливо. Щодня ви несете людям інформацію про найважливіші події життя країни, виклики сьогодення та майбуття українського суспільства. Щоразу вашою роботою ви стверджуєте свою приналежність до кращих традицій вітчизняної і світової журналістики. Від усього серця бажаємо вам та членам ваших родин міцного здоров'я, благополуччя, творчого натхнення та професійних і життєвих успіхів!”, - йдеться у тексті привітання розміщеному на сайті МВС України.

