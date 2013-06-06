Кращого дільничного України нагородили планшетним ПК

Старший дільничний інспектор міліції Юрій Камінський, який переміг у всеукраїнському конкурсі «Кращий за професією», працює у Романівському РВ УМВС України в Житомирській області.

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, нині міліціонер приймає вітання від близьких, колег та керівництва.

Як зазначається у повідомленні, дільничним Юрій Камінський працює з першого дня служби, але йшов до цього, фактично, кілька років. Після закінчення школи – агротехнічний коледж. Потім навчання у Житомирському державному агроекологічному університеті, служба в армії. І врешті школа міліції.

„Після двох навчальних закладів, служби в армії проходження початкової підготовки працівника міліції давалось не складно. Тим більше, що я зі школи займаюсь спортом. Лижі, легка атлетика, стрільба з пневматичної гвинтівки і ще багато чого іншого. А бажання служити в міліції у мене було з дитинства”, - зазначив переможець конкурсу.

- Такі працівники – наша гордість. Ваша заповзятість, цілеспрямованість та наполегливість – запорука і життєвого, і професійного успіху, - вітаючи старшого дільничного інспектора, відзначив начальник УМВС України в Житомирській області Анатолій Лазарев.

Від імені колегії УМВС очільник обласного відомства вручив старшому лейтенантові міліції Юрію Камінському планшетний ПК.