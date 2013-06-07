Матір викрала в свого 9-річного сина велосипед

У Сумській області міліціонери затримали жінку, яка обікрала свого 9-річного сина.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Сумській області, жінка, яку позбавили батьківських прав, викрала велосипед сина, а гроші витратила на горілку.

Із заявою про крадіжку до міліції звернулася бабця потерпілого. За підозрою у вчинені злочину правоохоронці затримали 26-річну жінку, матір хлопчика. «Жінка виправдовувалася, що велосипед тимчасово віддала знайомій. А коли її слова перевірили, зізналась, що продала його за 150 грн. І те, що відібрала у свого сина улюблену забавку, її хвилювало найменше», – йдеться у повідомленні.

За словами слідчого Шосткинського міськвідділу міліції Тетяни Сергієнко, дії жінки кваліфікуються як крадіжка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 1 Кримінального кодексу України.

Горе-матері загрожує до трьох років позбавлення волі.