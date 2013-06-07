За вбивство дружини та сина чоловіка ув’язнили на 13 років

У Запорізькій області за подвійне вбивство 62-річний мешканець Мелітополя отримав 13 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, чоловік жорстоко вбив свою дружину та сина.

Злочин чоловік вчинив в серпні 2011 року.

Тоді у підвалі будинку правоохоронці виявили два трупи – 61-річної господарки будинку та її 33-річного сина з чисельними ножовими пораненнями та травмами голови. За підозрою у вчиненому міліціонери затримали 62-річного чоловіка.

«Спілкуючись з міліціонерами він пояснив, що йому просто набридли постійні сварки з родичами, які ніде не працювали і кожного дня вимагали в нього гроші на покупку оковитої», – йдеться у повідомленні.

Не дивлячись на те, що чоловік скоїв особливо тяжкий злочин вину свою, як наголошують в міліції, він так і не визнав.

Обираючи міру покарання підсудному, суд врахував усі обставини цієї кримінальної справи і дійшов висновку, що підозрюваний скоїв злочин повністю усвідомлюючи свої дії, навмисно і з особливою жорстокістю. Враховуючи склад і характер злочину, суд визначив засудженого винним у скоєні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб) і визначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Вирок Мелітопольського міськрайсуду вступив у законну силу наприкінці травня 2013 року.