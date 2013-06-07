Призначено прокурора Закарпатської області

Наказом генерального прокурора України на посаду прокурора Закарпатської області призначено Володимира Корбаня, який обіймав посаду першого заступника прокурора Чернівецької області.



Володимир Корбань/Фото: trubyna.org.ua

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, Корбань в органах прокуратури працює з 1992 року. Обіймав керівні посади в прокуратурі Харківської області та в апараті Генеральної прокуратури України.

Також у відомстві нагадали, що Андрія Курися наказом генерального прокурора призначено на посаду прокурора Миколаївської області. Новопризначені прокурори мають значний досвід роботи на різних ділянках прокурорсько-слідчої роботи, а за роки професійної діяльності зарекомендували себе як досвідчені фахівці.

Прокурори, які очолювали прокуратури Миколаївської та Закарпатської областей Володимир Гальцов та Анатолій Петруня продовжать свою професійну діяльність на посадах в апараті Генеральної прокуратури України.