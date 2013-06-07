Піскун може стати політичним біженцем

13:10, 07 червня 2013
Кримінал
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І осісти у Франції

Колишній Генеральний прокурор України Святослав Піскун, імовірно, проситиме про політичний притулок у Франції. Про це повідомляють джерела Тиждень.ua у Парижі.

За інформацією джерел, Піскун виїхав з України через Латвію.

Джерела також кажуть, що екс-гепрокурор активно продає своє майно в Україні.

Нагадаємо, у березні у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що  Святослав Піскун разом із родиною емігрував з України через нібито тиск, який чинить на нього генеральна прокуратура у зв’язку з новим провадженням у справі ЄЕСУ. Сам Піскун заперечив цю інформацію. Він пояснив, що за кордоном перебуває для реабілітації після складної операції.

У свою чергу Генеральна прокуратура заявила, що не має жодних кримінальних проваджень проти Святослава Піскуна.

Як відомо, Піскун у 2005 році, обіймаючи посаду Генерального прокурора, закрив справу ЄЕСУ проти Юлії Тимошенко.

У травні 2012 року генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що не виключає, що  Піскун може бути притягнутий до кримінальної відповідальності через закриття справи ЄЕСУ.

 

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