У Донецькій області затримали адвоката-хабарника

На Донеччині затримали адвоката-хабарника.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в отриманні неправомірної вигоди працівниками УБОЗу Донеччини викрито 35-річного адвоката з Костянтинівки.

Як зазначається у повідомленні, використовуючи своє посадове становище, адвокат підбурював жителя одного із сіл Костянтинівського району, підозрюваного у здійсненні злочину, передбаченого ст. 213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України, надати йому 11,5 тисяч гривень. Ця сума нібито призначалася для передачі відповідним посадовим особам за винесення судового рішення, не пов’язаного з позбавленням волі.

В одному з кафе Костянтинівки під час отримання грошових коштів адвоката затримали УБОЗівці.

Інформація про даний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження проводиться за ч. 4 ст. 369 КК України «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі». За здійснене адвокату загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.