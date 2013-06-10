На Донеччині та Полтавщині жителі масово здають зброю

У Донецькій та Полтавській областях жителі в травні добровільно здали в міліцію близько 1200 одиниць зброї.

У Донецькій області з 1 по 31 травня проходив місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів, і за цей період населенням регіону було здано близько 600 одиниць зброї.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України з посиланням на начальника дозвільної системи обласного главку Олега Кулити, у вказаний період населення Донецької області добровільно здавало зброю, яка зберігалася також незаконно.

За його словами, протягом місяця жителі області принесли в міліцію близько 600 одиниць зброї, з яких 11 - нарізної зброї армійських зразків, 19 - мисливської нарізної зброї (7 одиниць з яких зберігалися незаконно), 246 - мисливської гладкоствольної зброї (78 з них зберігалися незаконно), 16 одиниць холодної зброї, 4 - саморобної вогнепальної зброї, 4 обрізи мисливської рушниці, 272 - газової зброї (32 з них зберігалися незаконно), 11 - зброї травматичної дії.

Окрім цього жителі області добровільно приносили і вибухові речовини: близько 900 штук боєприпасів до різних видів зброї, близько 2 кг вибухових матеріалів, 4 електродетонатора, 14 снарядів, 5 мін і 3 гранати.

Так, наприклад, в Єнакіївський міськвідділ міліції звернувся 51-річний місцевий житель, який добровільно здав пістолет «ТТ» калібру 7,62 мм з видаленими номерами. Як пояснив заявник, зброю він знайшов в лісосмузі м.Углегорська.

У дозвільну систему міліції Красноармійська 26-річний молодик приніс рушницю «ТОЗ-63», яку він знайшов на горищі одного з будинків в селі Шевченко Червоноармійського району, де раніше мешкав його дід. За обліком зареєстрованої, вкраденої або зниклої зброї ця рушниця не значилася.

У Полтавській області в ході місячника добровільної здачі зброї співробітники міліції прийняли від жителів регіону 600 одиниць вогнепальної зброї.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю облуправління міліції.

Як повідомляється, у період з 1 травня по 1 червня у Полтавській області проводився місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки, вибухових пристроїв і спецзасобів до органів внутрішніх справ. Такий захід дав громадянам можливість як здати зброю, яка зберігалася без відповідного дозволу, так і зареєструвати на себе здану, технічно справну мисливську зброю, якщо вона не перебуває в розшуку. У регіоні незареєстрованими виявилися 600 одиниць вогнепальної зброї, 77 спецзасобів, 92016 набоїв.

За час проведення місячника кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів фактично уникнули 25 осіб, які добровільно звернулися до органів внутрішніх справ.