Міліція закрила 4 підпільні гральні заклади у Вінниці

У Вінниці працівники державної служби боротьби з економічними злочинами припинили діяльність чотирьох підпільних гральних закладів.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області, правоохоронці закрили ігрові зали по вулиці Грибоєдова, Фрунзе та букмекерську контору по вул. Ватутіна. Ще один підпільний заклад працював під виглядом Інтернет-салону.

Під час обшуку міліціонери вилучили понад двадцяти одиниць комп’ютерного обладнання, телевізори, принтери та грошові кошти. Вилучена техніка направлене на експертизу до НДЕКЦ при УМВС.

У міліції нагадують, що заняття гральним бізнесом в Україні є злочином, за який передбачено покарання у вигляді штрафу до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

До кримінальної відповідальності притягнуть також власників одного з Інтернет-клубів Вінниці, де надавалися послуги у сфері грального бізнесу.

За усіма фактами відкриті кримінальні провадження відповідно до ст.203-2 КК України.

Триває розслідування.