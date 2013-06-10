Топ-10 найбільших хабарів на митниці

Восени минулого року в Одесі відбулося гучне затримання. На хабарі попалися одразу два високопоставлені митники. Ініціатор розслідування - брокер, який поскаржився на начальника митного поста «Одеса - Вантажний» Олександра Чабана та головного інспектора. Держслужбовці вимагали $ 3300. Про це пише Forbes.ua.

У ході розслідування силовики вирахували ще одного корупціонера.

У кабінеті начальника Південної митниці Олександра Вдовиченка знайшли $ 851 000. Прокуратура порушила третю кримінальну справу. Її, повідомляють у ГПУ, все ще розслідують, а дві інші у січні нинішнього року передали до суду.

Так закінчуються небагато справ. У відповіді Генпрокуратури на запит Forbes.ua йдеться про те, що в 2012 році до кримінальної відповідальності за корупцію притягнули 69 митників. У I кварталі цього року - тільки вісім. Найбільше затримань - у Волинській, Одеській, Львівській областях та в Києві.

Forbes вибрав кримінальні справи з найбільшими сумами хабарів, які були передані до суду в 2012-му - I кварталі 2013 року.

1. 481 758 гривень (близько $ 60 000) недоотримала казна через співробітників Черкаської митниці, які з порушенням правил оформляли вантажі.

2. Працівники митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці довгий час вимагали та отримували хабарі. Їх загальна сума - 200 290 гривень ($ 25 000). У стільки підприємцям обійшлася допомога митників у швидкому оформленні вантажів.

3. У загальній сумі $ 21 000 отримали співробітники Луганської митниці за те, що дозволяли вантажам перетинати кордон за межами пункту митного контролю.

4. Великого корупціонера слідчі прокуратури виявили в Закарпатській області. Начальник митного поста Чопської митниці вимагав і отримав хабар у розмірі $ 17 800 за вирішення питань з оформленням вантажу на своїй ділянці.

5. $ 11 100 отримав перший заступник начальника Київської обласної митниці за незаконну допомогу в оформленні вантажів.

6. 80 273 гривні ($ 10 000) недоотримав держбюджет з вини головного інспектора відділення митного оформлення поста «Ягодин» Ягодинської митниці. Він, в інтересах контрабандиста, без догляду пустив на територію України рейсовий автобус.

7. За $ 7 000 працівники Сумської митниці закрили очі на порушення. В ході огляду автомобіля вони знайшли набої до вогнепальної зброї, які хотіли ввезти в країну нелегально. За кілька десятків тисяч гривень митники погодилися не порушувати кримінальну справу.

8. 12 000 гривень ($ 1500) і $ 1800 - таку суму в Херсонській області отримали відразу три людини - два високопоставлених місцевих митника і брокер. Гроші вони вимагали від директора підприємства за оформлення вантажу.

9. $ 3000 отримали митники поста «Одеса-Вантажний» за те, що без зайвих питань оформили 10 контейнерів листової сталі.

10. $ 2700 отримав начальник митного поста «Черкаси-Південний» за сприяння у швидкому оформленні вантажів.

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