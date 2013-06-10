Керівник комунального підприємства Миколаєва попався на хабарі

Співробітники УБОЗ затримали за хабарництво керівника одного з комунальних підприємств Миколаєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Встановлено, що посадовець вимагав від юриста одного із ТОВ 7 тис. дол. та 60 тис. грн хабара за дозвіл на реконструкцію складського приміщення під магазин дитячого харчування.

Директора комунального підприємства працівники УБОЗ затримали «на гарячому» під час отримання незаконної вигоди.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.