На Київщині чоловік побив співробітника карного розшуку
Загрожує 5 років позбавлення волі
Бориспільська міжрайонна прокуратура направила до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом стосовно чоловіка, який побив працівника міліції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Досудовим слідством встановлено, що під час виконання оперативного завдання працівники сектору кримінального розшуку Бориспільського міськвідділу ГУ МВС України в Київській області побачили чоловіка, який порушував громадський порядок. Міліціонери намагалися втихомирити його.
Однак, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік на вимоги правоохоронців не відреагував. Потім накинувся на одного з міліціонерів, нанісши йому удар кулаком в обличчя, повідомили в прокуратурі.
«Правоохоронець отримав чисельні ушкодження», - зазначається в повідомленні.
В подальшому молодика доставили до приміщення Бориспільського міськвідділу, де у відповідь на пропозицію працівника міліції назвати прізвище та ім’я той знову ударив правоохоронця в обличчя.
Судово-медична експертиза встановила у міліціонерів легкі тілесні ушкодження.
Чоловік підозрюється у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342 КК України, тобто в опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків та ч. 2 ст. 345 КК України, тобто у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу.
Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, зазначили в прокуратурі.