Міліція розслідує підпал у Броварах автомобіля “УДАРівця” Сімутіна

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу трьох автомобілів у Броварах Київської області, серед яких був транспортний засіб голови місцевого осередку партії “УДАР” Романа Сімутіна.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, інцидент з автомобілями стався сьогодні вранці у дворі будинку, де проживає Сімутін.

Як зазначили у міліції, внаслідок пожежі, причини якої з’ясовуються, згоріли два автомобіля - “Міцубіші”, який належить Сімутіну, і “Форд”, який належить іншій людині, також вогнем пошкоджено автомобіль ”Фольксваген”.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження чужого майна) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять опитування людей, які могли стати свідками події.